Олбани
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили украинскую ракету над Орловской областью

Средства противовоздушной обороны сбили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в пятницу, 1 ноября, в Telegram.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Сегодня в Орловской области дважды была объявлена ракетная опасность. Российскими силами ПВО сбита ракета ВСУ», — указал Клычков..

В результате падения ее обломками повреждено несколько зданий в селе Локно Знаменского района, пострадавших нет, добавил глава региона.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Орловской области два жилых дома получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что пострадавших нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.