Силы ПВО сбили украинскую ракету над Орловской областью

«Сегодня в Орловской области дважды была объявлена ракетная опасность. Российскими силами ПВО сбита ракета ВСУ», — указал Клычков..
В результате падения ее обломками повреждено несколько зданий в селе Локно Знаменского района, пострадавших нет, добавил глава региона.
Ранее в этот же день сообщалось, что в Орловской области два жилых дома получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что пострадавших нет.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.