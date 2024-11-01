Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 1 ноября 2024 года

Ход операции по уничтожению ВСУ
Группировка войск «Север» отразила шесть контратак противника в направлении Новоивановки и Плехово. Подразделения продолжили наступление, нанося поражения украинским силам в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям войск и техники 13 украинских бригад в Курской области. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.
За сутки потери ВСУ составили свыше 250 человек, три боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, включая самоходную артиллерийскую установку «Caesar» французского производства, миномет, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей. Один украинский военнослужащий сдался в плен.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 28 850 человек. Уничтожено 180 танков, 101 боевая машина пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 062 боевые бронированные машины, 777 автомобилей, 254 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.
Оставленные ВСУ в Курской области ловушки
ВСУ маскируют кассетные боеприпасы под рюкзаки и пачки сигарет в Курской области, сообщил замкомандира инженерно-саперной роты с позывным «Гидрач». Инженерные подразделения группировки войск «Север» разминируют дороги, дома и поля, используя миноискатели и щупы. Взрывоопасные предметы уничтожаются на месте или вывозятся на полигон.
Дело о подрыве женского монастыря под Курском
Военные следователи возбудили уголовное дело против украинских боевиков, причастных к подрыву подворья Свято-Троицкого женского монастыря в Курской области, сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ. Установлено, что в конце октября 2024 года боевики атаковали монастырь беспилотниками, в результате чего погибли два мирных жителя.