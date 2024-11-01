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При украинском обстреле Орловской области получили повреждения семь домов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в селе Локно Знаменского района Орловской области, на элементах ракеты остались надписи на украинском языке, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в прямом эфире в социальных сетях.

Источник: © РИА Новости

В пятницу Клычков сообщал, что после объявления ракетной опасности в регионе силами ПВО сбита ракета ВСУ, ее обломки повредили несколько зданий в селе Локно Знаменского района, пострадавших нет.

«Семь домов получили незначительные повреждения… Всё район восстанавливает вместе с жителями», — сказал губернатор во время прямого эфира на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что силы противовоздушной обороны приведены в повышенную готовность, чтобы не допустить прилетов, также выполняют свою работу силовики, правоохранители и министерство обороны РФ.

«Прошлись, посмотрели все осколки. На ряде элементов (ракеты — ред.), которые остались, прямо надписи на украинском языке, штатная маркировка боеприпасов. Нам с вами это такой очередной “привет”, который говорит о том, что, дорогие друзья, наша с вами задача — жить и создавать условия, чтобы наши ребята быстрее победили», — добавил Клычков, рассказывая о своем визите на место происшествия.