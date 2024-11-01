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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел в украинском городе Одесса на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Источник: Reuters

«В Одессе прогремел взрыв», — говорится в Telegram-канале «Общественного».

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Одесской области Украины объявлена с 22.04 мск пятницы.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.