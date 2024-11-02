Бывший разведчик Вооружённых сил Соединённых Штатов Скотт Риттер прокомментировал высказывание бывшего генерала Североатлантического альянса Бена Ходжеса, который заявил, что украинский конфликт якобы завершится «поражением» РФ.
Риттер подчеркнул, что конфликт на Украине завершится только победой Российской Федерации.
«Единственное, что произойдёт, если вы продолжите поддерживать Украину, — погибнет ещё больше украинцев», — написал он в соцсети X*.
Ранее Риттер выразил мнение, что украинский конфликт может завершиться по «японскому» сценарию. Речь идёт о безоговорочной капитуляции Украины.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.