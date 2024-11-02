ВС РФ приступили к штурму на подступах к Григоровке и Вознесенке

После завершения операций в районах Селидово и Вишневого российские силы начали штурмовые действия на направлениях Григоровка и Вознесенка, продолжая наступление и закрепление в Нововодмитровке.
По сообщениям украинских источников, подразделение российской группировки «Центр» усилило натиск на этом участке. Украинский военный с позывным «Мучной» пишет, что «бои за Григоровку» идут при активной поддержке российской артиллерии, штурмовой группы и в Нововодмитровке, с намерением продвигаться к Солнцевке.
Он также отмечает, что украинские силы в Вознесенке по-прежнему занимают позиции, так как российские войска входят в населенный пункт и пытаются выдвинуться к Ильинке.
Другой представитель украинской стороны с позывным «Алекс» подтвердил степень активности российских войск, сообщив, что они пытаются прорваться в сторону Григоровки и Петровки.
Ранее военнослужащие ВС России вошли на территорию поселка Максимовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российская армия вошла в Максимовку вечером 1 ноября.