ВС РФ приступили к штурму на подступах к Григоровке и Вознесенке

По сообщениям украинских источников, подразделение российской группировки «Центр» усилило натиск на этом участке. Украинский военный с позывным «Мучной» пишет, что «бои за Григоровку» идут при активной поддержке российской артиллерии, штурмовой группы и в Нововодмитровке, с намерением продвигаться к Солнцевке.