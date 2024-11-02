Российские военные нанесли удар по академии Нацгвардии Украины в Харькове

Российские Вооруженные силы нанесли удар по зданию Академии Национальной гвардии Украины в Харькове, детали приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По данным источника, удар ракетой «Искандер» привел к гибели более 30 украинских военнослужащих.
На опубликованных кадрах заметны значительные разрушения, завалы и крупная воронка от взрыва. Среди погибших — высокопоставленный украинский полицейский, полковник Андрей Матвиенко.
Ранее российские войска нанесли удар ракетам «Искандер» по объекту ВСУ в Херсоне, где располагались артиллерийские подразделения 406-й бригады.