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Российские военные нанесли удар по академии Нацгвардии Украины в Харькове

Ликвидирован высокопоставленный полицай, полковник полиции Андрей Матвиенко.

Источник: Аргументы и факты

Российские Вооруженные силы нанесли удар по зданию Академии Национальной гвардии Украины в Харькове, детали приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным источника, удар ракетой «Искандер» привел к гибели более 30 украинских военнослужащих.

На опубликованных кадрах заметны значительные разрушения, завалы и крупная воронка от взрыва. Среди погибших — высокопоставленный украинский полицейский, полковник Андрей Матвиенко.

Ранее российские войска нанесли удар ракетам «Искандер» по объекту ВСУ в Херсоне, где располагались артиллерийские подразделения 406-й бригады.