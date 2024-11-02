Московский певец приехал добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль

«Мне кажется, мы находим те слова, которые дойдут для ребят. И песни, которые мы пишем, они, в общем-то, здесь и написаны все. Мы — штурмовики. Мы точно так же “скакали” с пацанами по передовой. Все это нам знакомо, всё это невыдуманно. Всё это в итоге стало песнями и стихами», — добавил военнослужащий с позывным «Маэстро».