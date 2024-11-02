Московский певец приехал добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль

На данный момент в вокально-инструментальном ансамбле специального назначения 70-й дивизии «Херсонский шторм» группировки войск «Днепр» два солиста — бывшие бойцы штурмового подразделения с позывными «Маэстро» и «Абакан». У каждого из них до начала СВО было музыкальное прошлое: «Маэстро» работал в Академическом хоре Московского метрополитена, а «Абакан» был автором-исполнителем собственных песен. С началом СВО оба артиста стали добровольцами и подписали контракты с министерством обороны.
«Моих коллег призвали по мобилизации, я ждал повестку — не дождался. Подумал, что, ну, безобразие же — мои здесь, а я там, — пошел следом сам», — рассказал РИА Новости «Маэстро», объясняя мотивацию стать добровольцем.
В репертуаре артистов много классических композиций времен Великой Отечественной войны. Вдохновляясь ими, военнослужащие пишут собственные песни об СВО, содержание которых основано на личном боевом опыте дуэта. Именно поэтому они близки своей аудитории — простым бойцам.
«Пока нас двое. Надеемся, что в будущем нас будет больше. Мы в самом начале пути. Это наш дебютный был концерт, дебютное выступление. Решение (создать ансамбль) было принято командиром дивизии после того, как он услышал песню о 70-й дивизии», — рассказал о старте творческого пути «Маэстро».
Первое выступление коллектива прошло в подземном госпитале. Раненые несколько раз вызывали ансамбль на бис. «Херсонский шторм» планирует и дальше давать концерты для подразделений группировки «Днепр».
«Мне кажется, мы находим те слова, которые дойдут для ребят. И песни, которые мы пишем, они, в общем-то, здесь и написаны все. Мы — штурмовики. Мы точно так же “скакали” с пацанами по передовой. Все это нам знакомо, всё это невыдуманно. Всё это в итоге стало песнями и стихами», — добавил военнослужащий с позывным «Маэстро».
Военнослужащие признались РИА Новости, что мечтают выступить в Кремле, а «Маэстро» хочет спеть с его бывшим художественным руководителем и главным дирижером Академического хора Московского метрополитена Борисом Таракановым.
«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И плох тот артист, который не мечтает выступить в Кремле», — смеясь, рассказали о планах военнослужащие.