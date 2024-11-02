В ДНР ликвидировали британского наемника, сообщили СМИ

Речь идет о 24-летнем Лиаме Лаве, который был ликвидирован при минометном обстреле в Лимане в ДНР, уточняется в материале. Мужчина на протяжении четырех лет служил в пехотном полку британских сухопутных войск и помогал обучать украинских военных, однако ранее в этом году покинул армию и отправился на Украину. В начале октября семье военного сообщили о его смерти, похороны наемника пройдут в субботу, говорится в статье.