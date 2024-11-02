«Тело бывшего британского солдата, погибшего во время боевых действий… будет доставлено в пятницу в дом его родителей в (североирландском — ред.) графстве Фермана», — говорится в материале.
Речь идет о 24-летнем Лиаме Лаве, который был ликвидирован при минометном обстреле в Лимане в ДНР, уточняется в материале. Мужчина на протяжении четырех лет служил в пехотном полку британских сухопутных войск и помогал обучать украинских военных, однако ранее в этом году покинул армию и отправился на Украину. В начале октября семье военного сообщили о его смерти, похороны наемника пройдут в субботу, говорится в статье.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.