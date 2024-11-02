ВС РФ нанесли поражение формированиям ВСУ у Курахова, Славянска и Краматорска

«Подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение формированием 28-й, 30-й, 54-й, 117-й механизированных, 5-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 81-й аэромобильных бригад, 114-й, 241-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Переездная, Новомарково, Славянск, Краматорск, Константиновка, Курахово, Дачная и Улаклы», — сказал он.
Он отметил, что военнослужащие также отразили две контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.