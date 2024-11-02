ВС РФ нанесли поражение формированиям ВСУ у Курахова, Славянска и Краматорска

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Бойцы Южной группировки войск нанесли поражение формированиям бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР, в том числе у Курахова, Славянска и Краматорска. Об этом ТАСС сообщил старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.