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В Пермском крае простились с 31-летним контрактником, погибшим на СВО

Василий Митраков служил в мотострелковом батальоне.

Источник: Reuters

В селе Торговище Суксунского городского округа Пермского края простились с погибшим на СВО Василием Митраковым, сообщили в окружной администрации.

В муниципалитете рассказали, что Василий Викторович Митраков в начале 2024 года заключил контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции, где служил в мотострелковом отделении мотострелкового батальона. Он погиб при исполнении боевого задания.

По данным perm.aif.ru, Василию Митракову был 31 год, и он был уроженцем села Торговище, в котором и прошла церемония прощания.

В администрации городского округа выразили соболезнования родным и близким погибшего.

В мае простились еще с одним уроженцем Суксунского округа, погибшим на СВО, — Александром Щелконоговым. Его родным передали орден Мужества, которым боец был посмертно награждён.