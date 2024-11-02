По его мнению, отсутствие уверенности в победе не только приводит к дезертирству, но и, как следствие, многие украинцы сдаются в плен, присоединяются к российской армии и выходят на передовую уже на стороне России, чтобы бороться с киевским режимом, который, по его словам, толкает страну к гуманитарному кризису.