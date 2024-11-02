Певец из Москвы ушел добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль

Артист Академического хора Московского метрополитена, добровольно присоединившийся к спецоперации на Украине, создал с сослуживцем вокально-инструментальный ансамбль. Об этом боец рассказал РИА Новости.
Сегодня в ансамбле Специального назначения 70-й дивизии «Херсонский шторм» группы войск «Днепр» выступают два солиста с позывными «Маэстро» и «Абакан». Оба бойца имеют музыкальный опыт: «Маэстро» ранее пел в Академическом хоре Московского метрополитена, а «Абакан» был автором и исполнителем песен. В начале СВО они решили добровольно пойти воевать и заключили контракты с министерством обороры.
В репертуар ансамбля вошли как классические песни времен Великой Отечественной войны, так и новые произведения, вдохновленные личным боевым опытом артистов. Эти песни композиции находят отклик среди бойцов.
Военные признались, что мечтают однажды выступить в Кремле, а «Маэстро» выразил надежду снова спеть с художественным руководителем Академического хора Московского метрополитена Борисом Таракановым.
Прежде сообщалось, как в поселке Амазар Забайкальского края 76-летний мужчина вступил в брак и в тот же день отправился на специальную военную операцию (СВО).