Бывший спецпредставитель Госдепа Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер выразил мнение, что Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента США якобы может «потребовать» от российской стороны «отвести войска» с Украины.
Высказывание прозвучало в ходе киевского форума по безопасности для молодёжи.
«Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января», — заявил Волкер, его слова цитирует РИА Новости.
Экс-представитель Госдепа утверждает, что Трамп не захочет нести «репутационные издержки» в связи с поражением Киева.
Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на выборах президента Соединённых Штатов он остановит конфликт на Украине.
Издание The Wall Street Journal утверждает, что Трамп якобы признался, что угрожал ударить по Москве.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за ответственное отношение к диалогам на высшем уровне и предпочитает не делать их достоянием общественности.