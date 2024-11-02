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В Киеве произошел взрыв

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Взрыв произошел в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Источник: Reuters

Подробности пока не приводятся. В городе объявлена воздушная тревога.

Предупреждение об угрозе с воздуха также продолжает действовать в Киевской и Черниговской областях. Сирены перестали звучать в Сумской области.