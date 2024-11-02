Подразделения Западной группировки войск, поддерживая действия штурмовых групп, успешно применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для обнаружения целей противника и уничтожения техники и личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках и на открытой местности.
В ходе боевой работы расчет БПЛА уничтожил командный пункт противника, точку взлета беспилотников ВСУ и пулеметную точку, чем позволил нашим штурмовым подразделения занять более выгодные позиции в Харьковской области.
Ранее, 31 октября, расчет тяжелой огнеметной системы группировки войск «Север» уничтожил живую силу ВСУ в Харьковской области. Уточняется, что скопление боевиков было обнаружено в укрытии в районе населенного пункта Волчанск.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.