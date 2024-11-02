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FPV-дроны нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие мотострелкового подразделения гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с помощью FPV-дронов поразили командный пункт, точку взлета беспилотников и пулеметную точку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Минобороны России 2 ноября опубликовало видео боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Источник: Соцсети

Подразделения Западной группировки войск, поддерживая действия штурмовых групп, успешно применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для обнаружения целей противника и уничтожения техники и личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках и на открытой местности.

В ходе боевой работы расчет БПЛА уничтожил командный пункт противника, точку взлета беспилотников ВСУ и пулеметную точку, чем позволил нашим штурмовым подразделения занять более выгодные позиции в Харьковской области.

Ранее, 31 октября, расчет тяжелой огнеметной системы группировки войск «Север» уничтожил живую силу ВСУ в Харьковской области. Уточняется, что скопление боевиков было обнаружено в укрытии в районе населенного пункта Волчанск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.