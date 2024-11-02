FPV-дроны нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области

Подразделения Западной группировки войск, поддерживая действия штурмовых групп, успешно применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для обнаружения целей противника и уничтожения техники и личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках и на открытой местности.