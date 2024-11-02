Минобороны заявило об уничтожении замаскированных позиций ВСУ под Угледаром

«Расчеты РСЗО “Град” артиллерии группировки войск “Восток” уничтожили замаскированные позиции ВСУ на угледарском участке», — говорится в сообщении.
Координаты временного пункта дислокации ВСУ были выявлены средствами воздушной разведки и переданы артиллеристам. "Расчеты РСЗО незамедлительно выдвинулись на огневые позиции и накрыли заданный район мощным огнем 122-мм реактивных снарядов.
В результате огневого воздействия замаскированные позиции ВСУ к северо-западу от Угледара были уничтожены, противник понес потери в личном составе и технике", — добавили в ведомстве.