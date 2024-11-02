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ВС РФ перерубили ключевую транспортную развязку ВСУ в центре Часова Яра

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Подразделения ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую транспортную развязку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре. Об этом рассказал ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«В северной части города [Часова Яра] бойцы 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, а также бригады “Восток” выбили врага из поселка Калиновка и заняли высоты к северу от нее. Неся тяжелые потери от огня нашей артиллерии и беспилотников, под ударами штурмовиков, противник отступает в частный сектор микрорайона Северный. Именно в его восточной части сейчас идут активные боевые действия. Там уничтожают врага в том числе и силы 88-й добровольческой бригады “Эспаньола”. Взяв под контроль эту территорию, а также заняв лесополосу вдоль железнодорожных путей, силы “Эспаньолы” перерубают ключевую транспортную развязку, обеспечивающую снабжение центрального микрорайона, более известного среди штурмующих как Цитадель», — сказал он.

Чукча добавил, что под контролем «Эспаньолы» сейчас находится лесной массив у пионерлагеря «Дружба», ранее выступавший узлом обороны ВСУ на этом участке. В самом пионерлагере долгое время проживали солдаты и офицеры противника.