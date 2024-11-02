ВС РФ перерубили ключевую транспортную развязку ВСУ в центре Часова Яра

«В северной части города [Часова Яра] бойцы 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, а также бригады “Восток” выбили врага из поселка Калиновка и заняли высоты к северу от нее. Неся тяжелые потери от огня нашей артиллерии и беспилотников, под ударами штурмовиков, противник отступает в частный сектор микрорайона Северный. Именно в его восточной части сейчас идут активные боевые действия. Там уничтожают врага в том числе и силы 88-й добровольческой бригады “Эспаньола”. Взяв под контроль эту территорию, а также заняв лесополосу вдоль железнодорожных путей, силы “Эспаньолы” перерубают ключевую транспортную развязку, обеспечивающую снабжение центрального микрорайона, более известного среди штурмующих как Цитадель», — сказал он.