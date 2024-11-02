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Над Крымом сбит вражеский беспилотник

Над Крымом и другими регионами России в ночь на субботу сбиты 24 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. Над Крымом и другими регионами России в ночь на субботу сбиты 24 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Уточняется, что восемь дронов сбиты над территорией Курской области, еще восемь — над территорией Брянской области, два в Белгородской области, три — над территорией Орловской области и по одному в Ростовской, Нижегородской областях и над территорией Республики Крым.

Предыдущей ночью над Крымом были уничтожены 12 вражеских дронов, в общей сложности над регионами РФ сбиты 83 беспилотника.