Силы ПВО за ночь перехватили 24 украинских беспилотника над регионами России

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
В оборонном ведомстве указали, что по восемь БПЛА было сбито над территориями Курской и Брянской областей, три — над территорией Орловской области, еще два — над территорией Белгородской области, и по одному над территориями Ростовской и Нижегородской областей, а также Республики Крым.
Ранее, 1 ноября, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 83 беспилотника ВСУ над регионами РФ. 36 из них сбиты над территорией Курской области, 20 — над Брянской областью, 12 — над территорией Крыма, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над Орловской областью и три — над Белгородской областью.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.