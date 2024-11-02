Силы ПВО за ночь перехватили 24 украинских беспилотника над регионами России

В оборонном ведомстве указали, что по восемь БПЛА было сбито над территориями Курской и Брянской областей, три — над территорией Орловской области, еще два — над территорией Белгородской области, и по одному над территориями Ростовской и Нижегородской областей, а также Республики Крым.