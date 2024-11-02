Ранее другая местная жительница рассказала, как солдаты ВСУ расправились с помогавшим в эвакуации населения из села Курской области волонтером. ВСУ били по поселениям в приграничном регионе — сначала в небе роились дроны, затем по их наводке велись обстрелы. Взрывы прекратились только на несколько часов после того, как российский вертолет уничтожил украинскую артиллерию.