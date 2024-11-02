В Калужской области уничтожили два беспилотника ВСУ

«Сегодня ночью силами ПВО на территории Жуковского района были уничтожены два БПЛА. На месте работают оперативные группы», — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Два беспилотника уничтожены ночью силами ПВО на территории Жуковского района в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Сегодня ночью силами ПВО на территории Жуковского района были уничтожены два БПЛА. На месте работают оперативные группы», — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.