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В Калужской области уничтожили два беспилотника ВСУ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Два беспилотника уничтожены ночью силами ПВО на территории Жуковского района в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью силами ПВО на территории Жуковского района были уничтожены два БПЛА. На месте работают оперативные группы», — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.