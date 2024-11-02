Более 6 часов действовала угроза атаки беспилотников в Воронежской области

В Воронежской области отменили угрозу атаки вражеских БПЛА. Сигнал об этом поступил в 2:52 ночи 2 ноября. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале.
Сообщение также распространили и службы МЧС.
Напомним, опасность налета беспилотников на регион со стороны Украины была объявлена поздно вечером 1 ноября. Информация поступила в 20:35. Режим действовал более 6,5 часов. В этот период никаких официальных сообщений о сбитых в Воронежской области БПЛА и падении обломков не поступало.