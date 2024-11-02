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Обвиняемый в коррупции бывший мэр Нового Уренгоя подал заявку на участие в СВО

Бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, обвиняемый в получении крупной взятки, подал заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу, сообщил «РИА Новости» его адвокат Вячеслав Земчихин. Он не видит препятствий для удовлетворения заявки.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Адвокат уточнил, что заявление было направлено в четверг, 31 октября. Как уточнил Земчихин, бывший мэр «искренне полагает, что сможет принести пользу своей стране на поле боя, вместо нахождения в следственном изоляторе».

Воронов занимал должность мэра с октября 2020 года по 28 июня 2024-го, после подал в отставку. 3 июля его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Позднее суд продлил его арест до 1 декабря. О желании отправиться на СВО он говорил еще в августе.