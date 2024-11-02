Обвиняемый в коррупции бывший мэр Нового Уренгоя подал заявку на участие в СВО

Воронов занимал должность мэра с октября 2020 года по 28 июня 2024-го, после подал в отставку. 3 июля его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Позднее суд продлил его арест до 1 декабря. О желании отправиться на СВО он говорил еще в августе.