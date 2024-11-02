Золотов проверил выполнение боевых задач Росгвардии в Курской области

По данным пресс-службы, глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой войск Росгвардии Вячеслава Пыткова о сложившейся обстановке в зоне ответственности, проверил службу на взводных опорных пунктах с огневыми позициями на линии боевого соприкосновения, встретился с командирами войскового и полицейского спецназа и осмотрел вооружение и технику, которые спецподразделения используют для ведения наступления на позиции Вооруженных сил Украины.