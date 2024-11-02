Олбани
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Золотов проверил выполнение боевых задач Росгвардии в Курской области

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов проверил выполнение боевых задач подразделениями ведомства в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск Росгвардии в Курской области, побывал в боевых порядках подразделений ведомства, пообщался с бойцами и командирами Росгвардии», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой войск Росгвардии Вячеслава Пыткова о сложившейся обстановке в зоне ответственности, проверил службу на взводных опорных пунктах с огневыми позициями на линии боевого соприкосновения, встретился с командирами войскового и полицейского спецназа и осмотрел вооружение и технику, которые спецподразделения используют для ведения наступления на позиции Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Золотов проверил условия размещения личного состава, обеспечения всем необходимым — от питания и экипировки до вооружения и боеприпасов.

Также директор Росгвардии посетил Курскую атомную электростанцию, где проверил пункты оперативного управления и взводные опорные пункты, встретился с командирами подразделений. Золотов побывал также в региональном управлении Росгвардии.