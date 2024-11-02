Золотов проверил выполнение боевых задач Росгвардии в Курской области

«Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск Росгвардии в Курской области, побывал в боевых порядках подразделений ведомства, пообщался с бойцами и командирами Росгвардии», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой войск Росгвардии Вячеслава Пыткова о сложившейся обстановке в зоне ответственности, проверил службу на взводных опорных пунктах с огневыми позициями на линии боевого соприкосновения, встретился с командирами войскового и полицейского спецназа и осмотрел вооружение и технику, которые спецподразделения используют для ведения наступления на позиции Вооруженных сил Украины.
Кроме того, Золотов проверил условия размещения личного состава, обеспечения всем необходимым — от питания и экипировки до вооружения и боеприпасов.
Также директор Росгвардии посетил Курскую атомную электростанцию, где проверил пункты оперативного управления и взводные опорные пункты, встретился с командирами подразделений. Золотов побывал также в региональном управлении Росгвардии.