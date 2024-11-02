Newsweek ожидает больших потерь у ВСУ из-за продвижения ВС РФ на востоке

Издание отмечает, что октябрь «стал тяжелым месяцем для Украины», так что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) образовались «трещины», которыми Россия сможет воспользоваться в ходе операций. Пока Киев безуспешно пытается убедить союзников разрешить удары по РФ дальнобойным западным оружием, «темпы продвижения и возможности авиации» России «могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет подвезти строительную технику близко к фронту без больших потерь» среди военных.
3 октября Минобороны РФ объявило об освобождении Угледара. Этот город — важный логистический пункт в ДНР, контроль над ним позволит российским войскам выйти на следующую дугу обороны ВСУ в Славянске и Краматорске, отбросит украинскую армию еще дальше от Донецка и снизит количество обстрелов Еленовки, окрестностей Волновахи. Кроме того, это усилит давление на кураховскую группировку ВСУ, на логистические узлы, ведущие к городу Запорожье, и в дальнейшем позволит развивать наступление на этом направлении.
После освобождения Угледара продвижение российских войск продолжилось. В частности, накануне в Минобороны России информировали об освобождении за неделю 12 населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.