Newsweek ожидает больших потерь у ВСУ из-за продвижения ВС РФ на востоке

3 октября Минобороны РФ объявило об освобождении Угледара. Этот город — важный логистический пункт в ДНР, контроль над ним позволит российским войскам выйти на следующую дугу обороны ВСУ в Славянске и Краматорске, отбросит украинскую армию еще дальше от Донецка и снизит количество обстрелов Еленовки, окрестностей Волновахи. Кроме того, это усилит давление на кураховскую группировку ВСУ, на логистические узлы, ведущие к городу Запорожье, и в дальнейшем позволит развивать наступление на этом направлении.