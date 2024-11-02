NYT: ВСУ опасаются, что наступление на Торецк в ДНР обрушит их оборону

«Если я потеряю эти позиции, то все подразделения в Торецке будут отрезаны от снабжения и материально-технического обеспечения, поскольку все дороги находятся позади меня», — сказал командир батальона 28-й механизированной бригады с позывным «Несквик».
Еще одним важным населенным пунктом в обороне ВСУ военные назвали Константиновку. По их словам, она обеспечивает связь с другими крупными городами — Краматорском и Славянском. Переход Константиновки под контроль российских военных, как они предполагают, может означать конец контроля ВСУ над ДНР.
Минобороны России регулярно сообщает о получении контроля над новыми населенными пунктами в ДНР. 29 октября ведомство заявило о взятии города Селидово.