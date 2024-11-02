NYT: ВСУ опасаются, что наступление на Торецк в ДНР обрушит их оборону

Еще одним важным населенным пунктом в обороне ВСУ военные назвали Константиновку. По их словам, она обеспечивает связь с другими крупными городами — Краматорском и Славянском. Переход Константиновки под контроль российских военных, как они предполагают, может означать конец контроля ВСУ над ДНР.