Олбани
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные поразили пункт управления «Кракена»

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по пункту управления украинского националистического формирования «Кракен», военному аэродрому и другим объектам, обслуживающим ВСУ, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования “Кракен”, инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе ВСУ, цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», — говорится в сводке.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили четыре американские ракеты ATACMS, три французские управляемые авиабомбы Hammer и 50 беспилотников самолетного типа.

Всего с начала спецоперации удалось уничтожить 647 самолетов, 283 вертолета, 35 169 дронов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 023 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17 176 орудий полевой артиллерии и минометов и 27 930 военных автомобилей.