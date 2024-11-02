Российские военные поразили пункт управления «Кракена»

«Нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования “Кракен”, инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе ВСУ, цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», — говорится в сводке.
Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили четыре американские ракеты ATACMS, три французские управляемые авиабомбы Hammer и 50 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации удалось уничтожить 647 самолетов, 283 вертолета, 35 169 дронов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 023 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17 176 орудий полевой артиллерии и минометов и 27 930 военных автомобилей.