Справку участника СВО можно получить в воронежских МФЦ

МФЦ Воронежа и области начали оказывать услугу по выдаче справки, подтверждающей факт участия граждан России в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Утверждено два типа справок: для участника спецоперации и для членов семьи военнослужащего. Общий срок оказания услуги: четыре рабочих дня, начиная с рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ Воронежской области в субботу, 2 ноября.