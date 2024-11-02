Справку участника СВО можно получить в воронежских МФЦ

МФЦ Воронежа и области начали оказывать услугу по выдаче справки, подтверждающей факт участия граждан России в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Утверждено два типа справок: для участника спецоперации и для членов семьи военнослужащего. Общий срок оказания услуги: четыре рабочих дня, начиная с рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ Воронежской области в субботу, 2 ноября.
Через МФЦ получить услугу могут:
- граждане РФ, которых для участия в СВО направило (привлекло) Минобороны России;
- граждане РФ, члены семей участников СВО, направленных (привлеченных) Минобороны России (кроме погибших и без вести пропавших): родитель военнослужащего, супруг (супруга), дети участника СВО, достигшие 14-летнего возраста, родитель несовершеннолетнего ребенка участника спецоперации, действующий в интересах ребенка.
Бойцы могут подать заявление только лично, обращение через представителя не предусмотрено. Заявления членов семьи участника СВО в отношении погибшего участника СВО в МФЦ не принимаются. Документы в МФЦ можно подать независимо от места жительства или пребывания на территории России.
Для подачи заявления потребуются следующие документы и данные:
- для участника СВО: паспорт, СНИЛС (реквизиты при наличии).
- для члена семьи участника СВО: паспорт, документы, подтверждающие родство (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и пр.), сведения о паспорте участника (реквизиты), СНИЛС члена семьи, участника СВО (реквизиты при наличии).
Полный перечень документов можно уточнить в филиалах МФЦ, на сайте МФЦ или по телефону 8 473 226 99 99.
Справку об участии в специальной военной операции можно получить и с помощью портала «Госуслуги». Услуга стала возможна с 1 ноября 2024 года.
Ранее стало известно, что участники СВО из Воронежской области во время отпуска смогут получать медицинскую помощь в любой удобной государственной медорганизации. Решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина и будет действовать на время проведения специальной военной операции по всей стране.