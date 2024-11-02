Кадыров отменил приказ «ахматовцам» не брать в плен солдат ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил свой приказ не брать в плен бойцов ВСУ после многочисленных обращений от жителей Украины, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Кадыров объяснил решение тем, что получил более 2 тыс. писем от украинцев с просьбой отменить приказ. По его словам, объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться в живых. Кадыров заявил, что солдаты ВСУ давно знают о человечном отношении к пленным в спецназе «Ахмат».
«Отвечаю всем заявителям здесь, в официальном моем канале: ранее данный ахматовцам приказ “не брать пленных” отменен. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую», — заключил Кадыров.
Кадыров поручил командирам на передовой не брать в плен украинских военных 29 октября, после атаки дрона на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе. «Не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100 процентов», — сказал тогда Кадыров, подчеркнув, что в Чечне не позволят Киеву «шутить» таким образом.
Об атаке украинских беспилотников на университет спецназа глава республики сообщил утром 29 октября. По его словам, в результате загорелась крыша здания, были жертвы среди украинских пленных. «На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до десяти украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — объяснял Кадыров.
В июне президент Владимир Путин сообщал, что в России в плену содержатся 6465 украинцев, а у Украины в плену 1348 российских военных. С тех пор стороны уже несколько раз проводили обмен пленными.