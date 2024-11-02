Кадыров отменил приказ «ахматовцам» не брать в плен солдат ВСУ

Кадыров объяснил решение тем, что получил более 2 тыс. писем от украинцев с просьбой отменить приказ. По его словам, объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться в живых. Кадыров заявил, что солдаты ВСУ давно знают о человечном отношении к пленным в спецназе «Ахмат».