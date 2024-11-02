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В Харькове назвали число пострадавших при ударе по полицейскому управлению

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В полиции Украины заявили, что число силовиков, получивших ранения при ударе по полицейскому управлению в Харькове, возросло до 36.

Источник: © РИА Новости

«В результате ракетного удара по Харькову погиб полицейский, еще 36 сотрудников полиции… ранены», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.

Накануне вечером в полиции Украины заявили, что в Харькове было поражено одно из полицейских зданий, сообщалось о гибели полковника полиции и 26 раненых сотрудниках. Позднее в пророссийском сопротивлении сообщили, что под удар попало главное управление полиции Харькова, в здании находилась база украинского неонацистского формирования «Кракен», а также штаб военкомата.