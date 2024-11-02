Накануне вечером в полиции Украины заявили, что в Харькове было поражено одно из полицейских зданий, сообщалось о гибели полковника полиции и 26 раненых сотрудниках. Позднее в пророссийском сопротивлении сообщили, что под удар попало главное управление полиции Харькова, в здании находилась база украинского неонацистского формирования «Кракен», а также штаб военкомата.