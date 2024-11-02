В калининградских МФЦ ввели новую услугу для участников СВО

Заявления будут рассматриваться в течение четырех рабочих дней. В сложных случаях, например при пропаже без вести или частых переводах между подразделениями, рассмотрение может занять до 30 дней. За это время специальная группа Военно-социального центра Минобороны России проведет дополнительные проверки и выдаст справку.