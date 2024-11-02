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В калининградских МФЦ ввели новую услугу для участников СВО

Там можно получить справку об участии в военной операции.

В МФЦ Калининградской области заработала новая услуга для участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 1 ноября участники СВО могут получить справку, подтверждающую участие в специальной военной операции, непосредственно в МФЦ. Ранее получение подтверждающего документа требовало непосредственного обращения в воинскую часть.

«Такой документ необходим для возможности получения участниками СВО и членами их семей различных мер поддержки, гарантий и льгот, предусмотренных законодательством», — отметили в пресс-службе правительства области.

Заявления будут рассматриваться в течение четырех рабочих дней. В сложных случаях, например при пропаже без вести или частых переводах между подразделениями, рассмотрение может занять до 30 дней. За это время специальная группа Военно-социального центра Минобороны России проведет дополнительные проверки и выдаст справку.