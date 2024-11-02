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Сырский заявил об одном из самых мощных наступлений России с начала СВО

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российская армия проводит одно из самых мощных наступлений с начала конфликта, цитирует главкома ВСУ Александра Сырского издание «Страна.ua».

Источник: AP 2024

«Активные боевые действия, продолжающиеся в отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — отметил он.

Во время встречи с делегацией Вооруженных Сил Чехии, Сырский проинформировал их о ситуации на линии фронта и назвал ситуацию сложной.

Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.

В среду Министерство обороны России сообщило, что российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. На следующий день подразделения группировки войск «Восток» освободили поселок Ясная Поляна в ДНР, а накануне — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.