Во время встречи с делегацией Вооруженных Сил Чехии, Сырский проинформировал их о ситуации на линии фронта и назвал ситуацию сложной.



Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.