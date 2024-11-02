СК расследует дело о гибели российских военнопленных в Курской области

Отмечается, что в соцсетях была опубликована фотография, на которой запечатлены российские пленные военнослужащие без признаков жизни. Подчеркивается, что у одного из них за спиной связаны руки, что может свидетельствовать о том, что военнослужащие погибли не во время боевого задания, а уже в плену у украинских боевиков.