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СК расследует дело о гибели российских военнопленных в Курской области

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. СК РФ расследует обстоятельства гибели российских военнопленных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что в соцсетях была опубликована фотография, на которой запечатлены российские пленные военнослужащие без признаков жизни. Подчеркивается, что у одного из них за спиной связаны руки, что может свидетельствовать о том, что военнослужащие погибли не во время боевого задания, а уже в плену у украинских боевиков.

«Врид заместителя председателя СК России — руководителя ГВСУ Константин Корпусов поручил руководителю следственного управления ГВСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело, выяснить точное место, где произведена фотография, провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов и установить всех лиц, причастных к преступлению», — говорится в сообщении.

СК
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