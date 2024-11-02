Олбани
+11°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13 минут действовала авиационная опасность в Воронежской области

В Воронежской области в 17.53 2 ноября отменили авиационную опасность.

О режиме авиационной опасности в 17.40 сообщил губернатор Александр Гусев. Глава региона напомнил, что, находясь в квартире или офисе, нужно укрыться в помещении без окон. Находясь на улице — как можно скорее зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. В регионе опасность действовала всего 13 минут. Информации о каких-либо происшествиях в Воронежской области на данный момент не поступало.