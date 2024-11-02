13 минут действовала авиационная опасность в Воронежской области

О режиме авиационной опасности в 17.40 сообщил губернатор Александр Гусев. Глава региона напомнил, что, находясь в квартире или офисе, нужно укрыться в помещении без окон. Находясь на улице — как можно скорее зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. В регионе опасность действовала всего 13 минут. Информации о каких-либо происшествиях в Воронежской области на данный момент не поступало.