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Ганчев сообщил о принудительной эвакуации большинства жителей Купянска

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Основная часть мирного населения Купянска и Купянского района Харьковской области принудительно эвакуирована из их домов для размещения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), складов боекомплекта и военной техники. Об этом сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Источник: РИА "Новости"

«За последнее время наши ребята продвинулись на сватовском и купянском направлении. Освобождена Кругляковка. Это был логистический путь для снабжения укрорейха. Освобождение Купянска еще впереди. Увидим, как это будет проходить. На сегодняшний день основная часть населения в принудительном порядке эвакуирована (ВСУ — прим. ТАСС) не только с Купянска, но и с Купянского района — поселков в серой зоне. Там идут активные боевые действия. Украинские вооруженные формирования занимают их жилье», — сказал Ганчев.

Он добавил, что по этим пунктам дислокации ВСУ в жилых домах, местам хранения боекомплекта и боевой техники авиация и артиллерия ВС РФ наносят удары. «Я боюсь, что после отхода эти так называемые военные будут уничтожать все на своем пути, оставлять выжженную землю на нашей территории», — отметил глава ВГА.