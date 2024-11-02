Ганчев сообщил о принудительной эвакуации большинства жителей Купянска

«За последнее время наши ребята продвинулись на сватовском и купянском направлении. Освобождена Кругляковка. Это был логистический путь для снабжения укрорейха. Освобождение Купянска еще впереди. Увидим, как это будет проходить. На сегодняшний день основная часть населения в принудительном порядке эвакуирована (ВСУ — прим. ТАСС) не только с Купянска, но и с Купянского района — поселков в серой зоне. Там идут активные боевые действия. Украинские вооруженные формирования занимают их жилье», — сказал Ганчев.
Он добавил, что по этим пунктам дислокации ВСУ в жилых домах, местам хранения боекомплекта и боевой техники авиация и артиллерия ВС РФ наносят удары. «Я боюсь, что после отхода эти так называемые военные будут уничтожать все на своем пути, оставлять выжженную землю на нашей территории», — отметил глава ВГА.