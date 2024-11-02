Российские войска уничтожили отряд ВСУ в Запорожской области

Он пояснил, что расчеты БПЛА ведут круглосуточное наблюдение за позициями противника и могут выслеживать украинских военных, пока они не доведут беспилотник до места сосредоточения отряда, а также нанести удар по факту обнаружения группы или другой цели согласно приоритетности.