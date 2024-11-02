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Российские войска уничтожили отряд ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Расчет ударных БПЛА мотострелкового полка гвардейского соединения Вооруженных сил России в районе населенного пункта Работино в Запорожской области в ходе «ночной охоты» уничтожил отряд украинских боевиков численностью около пяти человек, который пытался скрытно занять позиции, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным «Вохан».

Источник: © РИА Новости

Он пояснил, что расчеты БПЛА ведут круглосуточное наблюдение за позициями противника и могут выслеживать украинских военных, пока они не доведут беспилотник до места сосредоточения отряда, а также нанести удар по факту обнаружения группы или другой цели согласно приоритетности.

«Во время воздушной разведки местности была обнаружена группа противника, пытавшаяся занять позиции в одной из лесополос на линии боевого соприкосновения в районе Работино. Группой принято оперативное решение атаковать отряд ВСУ. В результате удара было уничтожено около пяти украинских военных. Атака велась в ночное время суток, так называемая “ночная охота”. Засекли, посчитали, ликвидировали», — рассказал «Вохан».