Украинские войска обстреляли Горловку

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 11.00 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В период с 13.05 до 20.35 ВСУ выпустили по Горловке еще восемь снарядов того же калибра, в том числе четыре кассетных, и сбросили взрывоопасный предмет с дрона.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.