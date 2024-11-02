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Украинские войска обстреляли Горловку

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов, в том числе четыре кассетных, калибра 155 миллиметров по Горловке, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 11.00 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В период с 13.05 до 20.35 ВСУ выпустили по Горловке еще восемь снарядов того же калибра, в том числе четыре кассетных, и сбросили взрывоопасный предмет с дрона.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.