В Киеве и Киевской области прогремели взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует издание «Страна.ua».
«Взрывы в Киеве», — рассказали журналисты.
Кроме того, о взрыве заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, взрыв раздался в пригороде.
«Взрыв в пригороде Киева в Вышгородском районе», — написал Кличко в своём блоге в соцсетях.
Он также добавил, что в Киеве и области работают системы противовоздушной обороны.
По данным «Страна.ua», в Киевской области также прогремели взрывы. В регионе звучит воздушная тревога.
Помимо этого, сирены включены в Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по одному из ключевых железнодорожных мостов под Одессой.