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В Киеве и Киевской области прогремели взрывы

В Киеве и области работают системы противовоздушной обороны.

Источник: Freepik

Взрывы произошли в украинской столице, информирует издание «Страна.ua».

«Взрывы в Киеве», — рассказали журналисты.

Кроме того, о взрыве заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, взрыв раздался в пригороде.

«Взрыв в пригороде Киева в Вышгородском районе», — написал Кличко в своём блоге в соцсетях.

Он также добавил, что в Киеве и области работают системы противовоздушной обороны.

По данным «Страна.ua», в Киевской области также прогремели взрывы. В регионе звучит воздушная тревога.

Помимо этого, сирены включены в Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по одному из ключевых железнодорожных мостов под Одессой.