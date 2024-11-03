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В Сети появились кадры применения наземных комплексов «Депеша»

Робототехнические комплексы используются как средство доставки провизии для российских подразделений на сложных участках.

Источник: Аргументы и факты

Российские солдаты в зоне специальной военной операции используют наземные робототехнические комплексы «Депеша». Соответствующие кадры публикуют в своем Telegram-канале авторы «Милитариста».

Комплексы используются в двух целях. Первая — для доставки провизии российским подразделениям на сложных участках. Вторая — для доставки взрывных устройств на позиции Вооруженных сил Украины.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть процесс доставки грузов. Бойцы занимаются оперативной разгрузкой посылки, а робот возвращается обратно.

Ранее появились кадры, доказывающие, что системы ПВО в Киеве не справляются с атаками российских дронов. Беспилотники «Герань» стали летать значительно быстрее.