В Сети появились кадры применения наземных комплексов «Депеша»

Российские солдаты в зоне специальной военной операции используют наземные робототехнические комплексы «Депеша». Соответствующие кадры публикуют в своем Telegram-канале авторы «Милитариста».
Комплексы используются в двух целях. Первая — для доставки провизии российским подразделениям на сложных участках. Вторая — для доставки взрывных устройств на позиции Вооруженных сил Украины.
На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть процесс доставки грузов. Бойцы занимаются оперативной разгрузкой посылки, а робот возвращается обратно.
Ранее появились кадры, доказывающие, что системы ПВО в Киеве не справляются с атаками российских дронов. Беспилотники «Герань» стали летать значительно быстрее.