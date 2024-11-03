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Татаринов: ликвидирован актёр Михаил Холодный, вступивший в ВСУ

Холодный был уничтожен в зоне боевых действий.

Российские военные ликвидировали актёра Михаила Холодного, вступившего в Вооружённые силы Украины, заявил военкор Руслан Татаринов.

Он уточнил, что Холодный был уничтожен в зоне боевых действий.

«Ликвидирован актёр Михаил Холодный… 02.11.2024 киев стар», — написал Татаринов в Telegram.

Ранее Татаринов сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали начальника медицинской службы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Антона Шевчука.

Кроме того, он заявил, что российские военные уничтожили в Курской области бойца Вооружённых сил Украины Андрея Маханько, который несколько лет назад снимался в рекламе.