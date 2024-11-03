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«ВХ»: Киев вторые сутки находится под ударами дронов, ПВО почти отсутствует

Системы противовоздушной обороны в Киеве не справляются с атаками.

Украинская столица уже вторые сутки находится под ударом российских беспилотных летательных аппаратов, информирует Telegram-канал «Военная хроника».

В городе практически не работает ПВО.

«Киев вторые сутки под ударом беспилотников. ПВО практически отсутствует», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны в Киеве не справляются с атаками российских дронов.

В Сети появились кадры, на которых запечатлено, как БПЛА свободно кружит над многоэтажными домами в украинской столице.

Также стало известно о взрывах в Киеве и Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрыв прогремел в Вышгородском районе.