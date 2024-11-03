«ВХ»: Киев вторые сутки находится под ударами дронов, ПВО почти отсутствует

Украинская столица уже вторые сутки находится под ударом российских беспилотных летательных аппаратов, информирует Telegram-канал «Военная хроника».
В городе практически не работает ПВО.
«Киев вторые сутки под ударом беспилотников. ПВО практически отсутствует», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны в Киеве не справляются с атаками российских дронов.
В Сети появились кадры, на которых запечатлено, как БПЛА свободно кружит над многоэтажными домами в украинской столице.
Также стало известно о взрывах в Киеве и Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрыв прогремел в Вышгородском районе.