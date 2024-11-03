Татаринов: уничтожен врач киевской больницы Рыбаков, отправленный в пехоту

Российские военные ликвидировали украинского врача-иммунолога Андрея Рыбакова, оказавшегося в пехоте Вооружённых сил Украины, заявил военкор Руслан Татаринов.
Он уточнил, что Рыбаков работал главным иммунологом в киевской городской больнице. По словам военкора, он отправлен в пехоту 27 октября и был ликвидирован через несколько дней.
«Андрей Рыбаков, главный иммунолог Киевской городской больницы, отправлен в пехоту, 27.10.2024, убит 02.11.2024… Марьяна на миллион процентов права, отправляют медиков…», — написал Татаринов в Telegram.
Напомним, украинский парламентарий Марьяна Безуглая заявила, что генштаб ВСУ приказал перевести 20 процентов медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.
Ранее сообщалось, что военные РФ ликвидировали актёра Михаила Холодного, вступившего в Вооружённые силы Украины.