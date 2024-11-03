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Над Луганском сбиты восемь беспилотников ВСУ

Речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

Источник: Аргументы и факты

Восемь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины ликвидированы в небе над Луганском, информирует ТАСС.

Как рассказали агентству в силовых структурах Луганской народной республики, дроны были сбиты над тремя районами.

«Предварительно, сбито восемь БПЛА в трёх разных районах Луганска», — говорится в сообщении.

Речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

Кроме того, по данным агентства, в Луганске были слышны звуки взрывов.

Ранее сообщалось, что в Луганске из-за угрозы атаки со стороны Вооружённых сил Украины были эвакуированы люди, проживающие рядом с промышленной зоной в Каменнобродском районе.