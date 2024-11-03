Бомбардировщики B-52 прибыли из США на Ближний Восток

Американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress прибыли в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Подробности озвучены в сообщении командования в социальных сетях.
В зону ответственности входят три региона. Среди них Ближний Восток, Центральная Азия и Восточная Африка.
Такое распоряжение дал министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. По его словам, Ближний Восток нуждается в новых силах. Особенно, в эсминцах, истребителях, самолетах-заправщиках.
Ранее сообщалось, что на Ближний Восток направляются десять самолётов Stratotanker ВВС Соединённых Штатов. Они используются для дозаправки истребителей в воздухе.