«Примерял китель отца и мечтал защищать Родину»: дочь погибшего майора из Иркутска получила его медаль Героя России

«Стану военным и буду защищать Родину», — примеряя отцовский китель, фантазировал в детстве Александр Васильев. Ребенок тогда и не знал, что пророчит себе будущее. Он не только больше 15 лет отдал на благо страны, но и свою жизнь. Отец двоих детей погиб в зоне спецоперации в октябре 2023 года. Майор возглавил группу по взятию одного из городов. Сибиряк и его бойцы внесли огромный вклад во время выполнения Авдеевской операции. За этот и другие подвиги Александру посмертно присвоено звание Героя России от 11 сентября 2024 года. Медаль «Золотая Звезда» была вручена старшей дочери майора. Подробности — в материале КП-Иркутск.