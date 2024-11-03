В Угледаре расчет ЗРК «Бук-М1» уничтожил более десяти снарядов «Града» ВСУ

«При освобождении Угледара противник выпустил пакет РСЗО “Град” — около двенадцати снарядов. Был произведен пуск по ближайшей цели, и за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет», — приводит слова «Тайги» Минобороны РФ.
Замкомандира также рассказал, что на счету у его расчёта уже десятки уничтоженных воздушных целей противника, а в целом комплекс отлично справляется не только со снарядами РСЗО, но и с беспилотниками, такими, как украинские «Фурия» и «Лелека».
Офицер добавил, что в составе расчета проходят службу мобилизованные военнослужащие, которые через месяц участия в боевых действиях заключили контракты с Минобороны России.
Расчёты ЗРК «Бук-М1» группировки войск «Восток» в ходе боевой работы осуществляют воздушное прикрытие позиций сухопутных подразделений от ударов средств воздушного нападения ВСУ на южнодонецком направлении СВО. Боевая работа идёт круглосуточно. При обнаружении воздушных целей расчёты ЗРК берут их на сопровождение и уничтожают на высотах до 22 километров и на расстоянии от трёх до 45 километров.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября.