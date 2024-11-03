Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотниками

Ранее сообщалось, что российская противовоздушная оборона 2 ноября уничтожила четыре американские ракеты ATACMS, три французские авиабомбы Hammer и полсотни беспилотников самолётного типа. При этом за ночь атаковать российскую территорию попытались 24 украинских беспилотника, которые также были сбиты силами ПВО.