По последним данным, было уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов, в частности, в таких населённых пунктах как Новошахтинск, Каменск и Усть-Донецкий район.
Ситуация находится под контролем. На земле нет пострадавших и повреждений. Военные продолжают свою работу по обеспечению безопасности.
Ранее сообщалось, что российская противовоздушная оборона 2 ноября уничтожила четыре американские ракеты ATACMS, три французские авиабомбы Hammer и полсотни беспилотников самолётного типа. При этом за ночь атаковать российскую территорию попытались 24 украинских беспилотника, которые также были сбиты силами ПВО.