Военные сбили за ночь 19 дронов над тремя регионами России

За ночь над тремя российскими областями уничтожено 19 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в телеграм-канале Минобороны России.
Над Ростовской областью сбили 16 аппаратов, над Белгородской — два, над Волгоградской — один.
«На данный момент над территорией Ростовской области уже уничтожено 16 БПЛА — в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. Пострадавших и повреждений на земле нет. Военные продолжают работу», — написал ростовский губернатор Василий Голубев. Он назвал происходящее массированной воздушной атакой.
Прошлой ночью российские военные перехватили 24 беспилотника за ночь: по восемь над Курской и Брянской областями, три — над Орловской, два — над Белгородской, еще по одному — над Ростовской, Нижегородской и Крымом.