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Военные сбили за ночь 19 дронов над тремя регионами России

Больше всего дронов сбили в Ростовской области — над Новошахтинском, Каменском и Усть-Донецком районом. По словам губернатора, никто не пострадал, разрушений нет.

Источник: РИА "Новости"

За ночь над тремя российскими областями уничтожено 19 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в телеграм-канале Минобороны России.

Над Ростовской областью сбили 16 аппаратов, над Белгородской — два, над Волгоградской — один.

«На данный момент над территорией Ростовской области уже уничтожено 16 БПЛА — в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. Пострадавших и повреждений на земле нет. Военные продолжают работу», — написал ростовский губернатор Василий Голубев. Он назвал происходящее массированной воздушной атакой.

Прошлой ночью российские военные перехватили 24 беспилотника за ночь: по восемь над Курской и Брянской областями, три — над Орловской, два — над Белгородской, еще по одному — над Ростовской, Нижегородской и Крымом.