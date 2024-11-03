В Херсонской области при обстреле пострадали два мирных жителя

«В результате обстрела Крынок со стороны ВСУ один мирный житель получил ранения, еще один мирный житель получил ранения при обстреле Алешек. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 58 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области», — сообщил источник.