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В Херсонской области при обстреле пострадали два мирных жителя

ГЕНИЧЕСК, 3 ноя — РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Херсонской области украинской армией, всего за сутки ВСУ нанесли по левому берегу Днепра 72 артиллерийских удара, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией.

Источник: © РИА Новости

«В результате обстрела Крынок со стороны ВСУ один мирный житель получил ранения, еще один мирный житель получил ранения при обстреле Алешек. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 58 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области», — сообщил источник.

Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Каиры, Новая Каховка, Днепряны, Крынки, Алешки, Корсунка, Пролетарка, Песчановка.